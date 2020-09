Grecia es un país muy distinto y sus circunstancias no podrían distar más de las nuestras, pero eso no impedía, ni impide, extraer enseñanzas. La verdadera lección no es de porcentajes, sino de los excesos capaces de llevar a un país al borde de la ruina. El endeudamiento tiene una dinámica ingobernable a partir de cierto punto. A finales del 2007, la deuda pública griega rondaba el 90 % del PIB y, en el 2010, tres años más tarde, había alcanzado el 143 %.