La ciudadanía no cayó en la trampa y el movimiento quedó ayuno de apoyo popular. Por eso los manifestantes se hicieron sentir mediante el cierre de vías y otros actos de violencia contra la población cuyo apoyo no lograron conquistar con cantos de sirena. La brecha entre los huelguistas y la mayoría de la población se evidencia en el texto de una pancarta enarbolada por un guía turístico. El mensaje es contundente: “Señores huelguistas: ustedes tienen su salario asegurado, yo necesito trabajar y su bloqueo no me deja”.