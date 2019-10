Entre los beneficios de controlar un elevado déficit fiscal, está reducir el endeudamiento público, las tasas de interés, la devaluación y hasta la inflación. Eso no necesariamente lo nota el ciudadano promedio y, si lo hace, no sabe a qué atribuirlo. Por eso, fue oportuno que las autoridades de la CCSS optaran por canalizar hacia obras de interés general los ahorros obtenidos en materia de remuneraciones mediante la ejecución de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en particular, de lo que dispone el “Título III”.