Opinión

Editorial: La Galería de la vergüenza

La Galería Costarricense del Deporte debería ser una prestigiosa colección de glorias, pero está cerrada y corre el riesgo de desaparecer para siempre. Sería una pena dejar morir esta memoria histórica del deporte nacional

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación
Galería del deporte
La Galería Costarricense del Deporte, ubicada en La Sabana, permanece cerrada desde setiembre. (Alonso Tenorio/Atenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialGalería del Deporte

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.