Galería del Deporte Costarricense no recibe nuevos miembros desde hace ocho años

De la Galería del Deporte Costarricense, lo único que queda en el edificio de La Sabana es el nombre.

Glendorlee Pinnock Branford, Franklin Monestel Vincenzi y Marcela Cuesta Jiménez fueron los últimos tres nombres que se incorporaron a la Galería del Deporte Costarricense, pues entraron en el selecto grupo de atletas en 2017, es decir, hace ocho años.

Desde entonces, el Salón de la Fama del Deporte Costarricense se mantiene sin nuevas incorporaciones, luego de polémicas hasta por la forma de realizar los ingresos.

Según Roy Valverde, vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación Galería del Deporte Costarricense, a finales de la década pasada se aprobó un reglamento en contra de lo que la Asociación pensaba, esto porque se buscaba incluir entre los nominables a equipos.

“Nosotros pensamos que esto quita el mérito, entrar a la Galería del Deporte es un tema exclusivo y si uno mete a los equipos debe incluir a todos los que forman parte, hasta el dirigente que es jefe de delegación, por ejemplo”, explicó Valverde.

Ante esto, la Asociación mandó un reclamo al Consejo Nacional de Deportes.

“El que nombra el Comité que analiza los nombramientos es el Consejo Nacional del Deporte, en este Comité tiene que estar una persona de la Galería, un representante del Icoder, una persona que representa a las Universidades Públicas y un periodista, pero desde 2021 solo sabemos que el reglamento está en análisis y no se avanza para nombrar a más gente”, contó.

Hay nombres que se mencionan entre el público como grandes candidatos, pero no se ha podido avanzar en el proceso, como Keylor Navas y Sherman Guity, entre otros.

El proceso para ingresar a la Galería del Deporte es presentar ante la comisión respectiva el nombre de la persona y sus atestados; luego de un análisis esta entidad pasa un informe al Consejo Nacional de Deportes, el cual que ratifica el nombramiento. Como último paso, hay una ceremonia pública para ingresar.

Actualmente, el Salón de la Fama de la Galería del Deporte costarricense cuenta con 144 atletas.

La Nación le consultó a la oficina de comunicación del Icoder por qué no se activó el proceso de nombramientos en ocho años, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.