La Galería del Deporte Costarricense está al borde del cierre definitivo por recorte del gobierno; esto dice el Icoder

Así luce actualmente el edificio donde estaba el Salón de la Fama de la Galería del Deporte de Costa Rica: totalmente cerrado.

Desde setiembre de 2025, el deporte de Costa Rica vive un luto en silencio. En esa fecha, cerró la Galería del Deporte Costarricense, museo ubicado en el “Pulmón de San José” (Parque Metropolitano La Sabana), donde se rendía tributo a las figuras que, por medio del deporte, pusieron el nombre de Costa Rica en las zonas de la gloria.

Era el lugar donde se exponían las fotografías, historias y pruebas de gestas hechas por Claudia Poll, Jorge Arias Tuk, Osvaldo Pandolfo Rímolo, Rafael Ángel Pérez, Alejandro Morera Soto, Eladio Rosabal Cordero y Gabelo Conejo, entre otros.

Cerró sus puertas en medio del dolor y viendo cómo los propios deportistas llegaban a recoger las cosas que en algún momento donaron para exponer, como camisas y otros objetos.

La Galería -ubicada en una casona a un costado de la estatua de León Cortés- se administraba a través de la Asociación Nacional Galería del Deporte, integrada por los propios exatletas y que recibía fondos del Estado, mediante transferencias del Instituto del Deporte (Icoder).

Roy Valverde, excorredor de automóviles e integrante de la Galería, quien también era el vicepresidente de la Asociación Nacional Galería del Deporte, habló con La Nación y confesó que la situación del ente era crítica, sobre todo después del 2022, cuando por decisiones gubernamentales el presupuesto fue reducido un 50%: pasó de ¢10 millones a ¢5 millones anuales.

“En setiembre, decidimos hacernos a un lado como Junta Directiva, porque debíamos hacer nombramientos de nuevo, pero sentimos que ya no había voluntad para continuar, porque se debía demasiado dinero. Nosotros por ley tenemos que tener una contadora, una administradora y una asesora legal, y a estas personas se les debía. Imagínese que los integrantes de la Junta Directiva hacíamos donaciones para mantener los gastos operativos y no se podía continuar así”, manifestó.

“Nosotros sentimos que nos amarraron las manos y nos ahogaron. No sé si es que ellos querían disponer del edificio donde está la Galería”, agregó.

Valverde afirmó que lo sucedido constituyó un “golpe tremendo” al corazón del deporte tico, aunque él empezó a notar desde hace tiempo que ya no los tomaban en cuenta.

Para Valverde, la Galería del Deporte comenzó a estar tan descuidada que ni siquiera se nominaban nuevos integrantes. Las últimas incorporaciones se hicieron en el 2017.

“Esto que está pasando duele en el alma”, sentenció.

Otro exdirectivo e integrante de la Galería del Deporte, Osvaldo Pandolfo, también dio a conocer su evaluación de lo que pasa.

“El recorte que nos hicieron fue tan fuerte que no alcanzaba para nada. Yo decidí retirarme hace dos años de la organización. Este año, creo que se llegó a un límite y, la verdad, me parece un insulto y un relajo que se descuide la historia del deporte tico”, pronunció.

Ante esto, el ministro de Deportes, Donald Rojas, explicó a este diario su versión sobre lo que pasa con el centro histórico. Rojas aclaró que no hay una desaparición o cierre, sino un cambio de administración y manejo, aunque admitió los recortes presupuestarios.

“Lo que sucede es que la Asociación encargada del tema no seguirá por un tema de falta de recurso económico. Nosotros vamos a mantener la Galería del Deporte, pero lo que queremos es ver si se queda donde ha estado o si se traslada al Estadio Nacional como un atractivo más que puede tener el recinto deportivo para la gente que lo visita”, expresó.

Al consultarle directamente por el recorte de presupuesto, Rojas explicó por qué se hizo.

“Hay un tema importante, y es que el Icoder debe promover el deporte. Lo que ha sucedido es que se redujo el aporte para poder asignar a esa promoción; a partir de ahí, se decidió no dar más recursos (a la Galería). Entonces, ahora lo que hará el Instituto es asumir el proceso. Funcionarios pagados por el Icoder deberán hacerse cargo de la Galería del Deporte”, finalizó.

El Icoder insiste en que garantizará la continuidad del museo, y que esto solo es un cambio de administración, aunque los integrantes de la Galería temen que se trate de un cierre definitivo del lugar que preserva la memoria del deporte costarricense.