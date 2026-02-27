Columnistas

Una noticia esperanzadora para empezar a poner orden

¿Habrá reticencia? Sin duda, pero este cambio podría ser un paso gigante

EscucharEscuchar
Por Esteban Oviedo
Multas con cámaras en carretera
El uso de cámaras en carreteras para multar a los conductores que infrinjan la ley de tránsito no es un mecanismo nuevo. En Costa Rica, el primer intento se remonta a 2011. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MultasTránsitoIAEsteban Oviedo
Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.