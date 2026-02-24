Avanza plan para imponer fotomultas de tránsito con IA; infracciones serían enviadas al correo electrónico

El proyecto para colocar más de 600 cámaras de control vial mediante sistemas de fotomultas, en las rutas de Costa Rica con mayores índices de accidentabilidad, recibió el aval de la Contraloría General de la República para avanzar en la fase de estudios.

El plan, que fue presentado mediante una iniciativa privada, ya había superado los filtros dentro del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), pero ese órgano adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) dependía del visto bueno de la Contraloría para el contrato de fideicomiso que se creó para la evaluación del proyecto.

Ese trámite ya había sido rechazado a finales del año pasado, debido a que no se atendieron a tiempo algunas correcciones, y se había archivado. Tras enviar un nuevo paquete de documentos, la Contraloría resolvió el pasado 17 de febrero, aprobar la conformación del fideicomiso.

En el refrendo otorgado por ese ente contralor se indica que el fideicomiso en cuestión es para la administración de recursos destinados al análisis de la iniciativa privada denominada “Iniciativa nacional en vías con inteligencia artificial para la seguridad (INVÍAS)”, presentada por el consorcio Jenoptik GDP.

Asimismo, se establece que los costos de análisis serán de 10% del costo estimado para el desarrollo del proyecto, por lo que en este caso ese porcentaje representa un monto de $400.150.

En el detalle se añade que el proyecto abarca el “diseño, planificación, instalación, conservación, desarrollo de software, almacenamiento, así como el mantenimiento correctivo y preventivo para la expansión de un sistema de monitoreo basado en inteligencia artificial con enfoque en la seguridad, prevención y cumplimiento de la Ley de Tránsito”.

En ese mismo documento, la Contraloría aclaró que la autorización de la propuesta de la iniciativa privada queda bajo responsabilidad de la Administración, así como la razonabilidad del monto de la contratación, el cumplimiento de los contratos y demás condiciones para su ejecución, debido a que lo que se refrendó fue el citado fideicomiso, pero el modelo es responsabilidad del CNC.

¿Cuándo estarán en funcionamiento las cámaras viales?

La secretaria técnica del CNC, Paula Reyes, estimó en diciembre anterior, que tras completar la conformación del fideicomiso, comenzaría a contabilizarse el plazo de 6 meses para la entrega del informe de factibilidad y una propuesta de borrador del pliego de condiciones del cartel por parte del proponente.

La intención es que esas fases se completen en el primer semestre de este año, con lo que el proyecto podría comenzar a implementarse a finales de este 2026.

El plan de las cámaras viales fue presentado por la empresa alemana Jenoptik desde el 2023.

Como parte de las primeras fases de análisis, ya se completó la identificación de alrededor de 600 puntos potenciales en donde se podrían instalar las cámaras.

La iniciativa establece un plazo de concesión de 25 años y representa una inversión de $45,1 millones que la empresa recuperaría con los recursos que se obtengan a través de las mismas multas de tránsito que se apliquen por medio de esa tecnología.

La nueva propuesta establece que las multas se aplicarán a la placa del vehículo, tal como ocurre en otros países, donde este tipo de mecanismos operan desde hace más de dos décadas.

Con eso se busca resolver los escollos legales, que llevaron al fracaso de otras iniciativas de este tipo en el pasado.

La notificación de las multas se realizaría por medio del derecho de circulación. Adicionalmente, los propietarios de vehículo que registren sus correos electrónicos en los sistemas del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), recibirían el aviso de la infracción al momento en que esta es registrada por el sistema.

Las multas que se podrían aplicar mediante los sistemas de videovigilancia estarían enfocadas en el irrespeto a los límites de velocidad, la señalización vial o restricción vehicular y quedarían por fuera, por ejemplo, el uso del celular y el no uso del cinturón de seguridad.