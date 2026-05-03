Columnistas

Tres elecciones clave definirán el futuro político de América Latina

El balance cuantitativo es claro: 11 de las 14 elecciones fueron ganadas por fuerzas de derecha de diferentes corrientes, frente a solo tres victorias de la izquierda

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Por Daniel Zovatto
Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, y Flávio Bolsonaro, abogado, emprendedor y candidato a la presidencia de Brasil, hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro.​​
En Brasil, la contienda del 4 de octubre –con eventual segunda vuelta el 25– enfrenta a Luiz Inácio Lula da Silva, que busca la reelección, con Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.​​ (Archivo LN/Fotocomposición)







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