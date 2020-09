Quitemos la pensión, y correremos mayor riesgo de que solo entren o los muy ricos, que no la necesitarán; o los muy corruptos, que se harán ricos; o los timoratos, que evitarán confrontar intereses de los que podrían depender tras volver a la llanura. Si a esto añadimos la modesta remuneración presidencial, la falta de residencia oficial y el creciente riesgo de acusaciones penales frívolas que enfrentar sin apoyo estatal, el cerco se cierra aún más. No sé si los impulsores de la ley habrán pensado en esto. Si no, deberían hacerlo, pero si, a sabiendas, insisten, de buenas intenciones pasarán solo a demagogia.