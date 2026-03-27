¿Prohibir a los humanos manejar? La mejor propuesta para frenar el caos en las carreteras

Está demostrado que los vehículos autónomos (VA) sufren un 91% menos de accidentes que los conducidos por seres humanos. También, que el principal problema para los VA son los choferes humanos.

En Costa Rica, la probabilidad de morir por error es bastante grande. Uno puede estar en el lugar equivocado cuando se arma una balacera, o en la calle o carretera equivocada cuando un chofer imprudente provoca una matazón.

En un reciente editorial, La Nación indica que la probabilidad de morir en un accidente de tránsito es aún mayor que la de ser víctima de un homicidio. Ni se diga de resultar severamente lesionado en un accidente. Las calles y carreteras son lugares sumamente peligrosos.

El editorial en cuestión menciona los videos de personas captadas en tiempo real mientras irrespetaban las reglas de tránsito. Obviamente, las cámaras pueden capturar los números de placa para emitir los partes correspondientes.

Recientemente leímos la noticia de que, si la licitación sale bien, el próximo año tendremos cámaras con inteligencia artificial haciendo precisamente eso. Vale mencionar que la tecnología de ANPR (reconocimiento automático de números de placa, por sus siglas en inglés) tiene más de 25 años de existir. La tecnología utilizada era OCR (reconocimiento óptico de caracteres); es posible que la IA lo haga mejor y más barato. Pero es tecnología antigua y no hay ninguna razón para que no estemos utilizándola desde hace años.

El editorial también menciona la ridícula cantidad de vehículos nuevos que se agregaron a las calles en los últimos dos años. Es bien sabido que, entre los (demasiados) vehículos circulando, hay decenas de miles que no tienen marchamo, o no cuentan con revisión técnica, o son robados. Ninguno de los anteriores debería estar en circulación.

Sacarlos de circulación es bastante fácil con cámaras ANPR. En los peajes, ya existen cámaras; en los muchos cuellos de botella de nuestro sistema vial, debería haber. Pero la que más me gusta es la de las estaciones de servicio que se conectan a la bomba y no permiten vender gasolina a un vehículo que se encuentra en alguna de las listas negras.

Desafortunadamente, las cámaras son solo un alivio pasajero. La cantidad de vehículos, por sí sola, es suficiente para colapsar el sistema (en muchos lugares ya lo hizo). Mejoras sustanciales al transporte público, junto con subsidios agresivos –como en el estado de Queensland, en Australia (un poco más pequeño que México), donde se puede viajar a cualquier lugar en transporte público por el equivalente a 150 colones– también podrían aliviar la situación en el futuro. Pero la fatal imprudencia, estoy convencido, solo la podremos resolver cuando se prohíba a los seres humanos conducir vehículos de más de cierto peso (¿30 kilogramos?).

Ya está demostrado que los vehículos autónomos (VA) sufren un 91% menos de accidentes que los conducidos por seres humanos (incluso aquellos con buena educación vial, es decir, con licencia no costarricense). También está demostrado que el principal problema para los VA son los choferes humanos.

Pero, aparentemente, ser un 91% más seguros que los conductores humanos no es suficiente. Recientemente, Nvidia (la empresa más valiosa del planeta) anunció Alpamayo, una colección de modelos, herramientas de simulación y conjuntos de datos diseñados para darles capacidad de razonamiento a los VA. Se trata de un avance significativo en IA física.

“El enfoque particular de Alpamayo se centra en garantizar que los vehículos autónomos puedan superar eventos poco frecuentes utilizando modelos de acción del lenguaje de visión (VLA), lo que marca un cambio de los sistemas tradicionales basados únicamente en la percepción, a enfoques basados en el razonamiento”.

Recientemente, Mauricio París publicó un sarcástico artículo de opinión acerca del uso de las direccionales (para confundir a otros choferes o para eliminar el significado de los caños pintados de amarillo). No hay duda de que tenemos una seria deficiencia en educación vial, y eso no se arregla en dos o tres años. Ni en diez.

En un lugar donde solo circulen vehículos autónomos, pueden circular más vehículos por kilómetro de carretera. Ningún vehículo hace estupideces por sí solo, ni ingiere alcohol, ni revisa el teléfono, ni se enfurece porque un idiota decide detenerse en cualquier lado. Todos viajan a la velocidad óptima para minimizar las paradas y arrancadas; todos saben exactamente dónde están los demás. El sistema funciona. Sin embargo, es probable que haya muchos menos carros, ya que no tiene sentido tener un activo valioso parqueado el 95% del tiempo. Lo que todos necesitamos es movilidad, y eso es precisamente lo que menos tenemos. Los llamados “robotaxis” vienen a resolver el problema de movilidad.

Entiendo perfectamente por qué ya nadie quiere ir a reuniones presenciales. Toma más tiempo ir y venir que lo que dura la reunión.

En resumen, tenemos un problema muy serio que requiere soluciones muy serias. Diferentes tecnologías nos ofrecen maneras de paliarlo y, eventualmente, resolverlo. Vale la pena interesarse en este tema, ya que su solución aumentaría enormemente la calidad de vida en todo el país.

roberto@sasso.cr

Roberto Sasso es ingeniero, presidente del Club de Investigación Tecnológica y organizador del TEDxPuraVida.