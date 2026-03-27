Columnistas

¿Prohibir a los humanos manejar? La mejor propuesta para frenar el caos en las carreteras

En un lugar donde solo circulen vehículos autónomos, ningún vehículo haría estupideces por sí solo, ni ingeriría alcohol, ni revisaría el teléfono, ni se enfurecería porque un idiota decidió detenerse en cualquier lado

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Por Roberto Sasso
Vehículos autónomos, tecnología al volante, reducción de accidentes de tránsito
Está demostrado que los vehículos autónomos (VA) sufren un 91% menos de accidentes que los conducidos por seres humanos. También, que el principal problema para los VA son los choferes humanos. (Shutterstock/Foto)







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