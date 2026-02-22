Columnistas

Ese misterio llamado direccional

El conductor promedio parece regirse por una filosofía distinta: el giro debe ser una experiencia sorpresiva. Anunciarlo con anticipación sería arruinar la emoción. ¿Qué sentido tendría la vida vial si el carro de adelante revelara sus planes?

EscucharEscuchar
Por Mauricio París
Luces direccionales en vehículos, mano de conductor activa direccional, uso de pidevías
Más de un siglo de perfeccionamiento mecánico para lograr algo simple: avisar antes de girar. Y, sin embargo, en Costa Rica hemos decidido que es solo una sugerencia del fabricante. (Shutterstock/Canva Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mauricio Parísdireccionalesluces direccionales

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.