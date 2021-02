Una investigación sobre Latinoamérica muestra diferencias significativas entre los países desde los 90, que no puede ser explicada por la afiliación ideológica. Por ejemplo, durante la llamada marea rosa latinoamericana, entre los partidos de izquierda suramericanos la representación legislativa de las mujeres solo aumentó dramáticamente en el gobierno de Morales (Bolivia); pero ese no fue el caso en otros de izquierda, como el de Chávez (Venezuela), Bachelet (Chile) y Da Silva (Brasil). En Chile, la izquierda nominó más candidatas, pero los partidos de derecha fueron los que eligieron más mujeres. En Centroamérica, excepto en Nicaragua, los partidos de izquierda no eligen más mujeres. Asimismo, no todos los gobiernos de izquierda han instaurado cuotas de género. Según Hinojosa, para entender la representación política de las mujeres, las explicaciones ideológicas son menos útiles que las que ofrece el estudio del proceso selectivo de candidaturas, en particular en ausencia de partidos fuertes.