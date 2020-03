Esperamos siglos para vivir solas, para salir solas a la calle, para viajar solas, y seguimos esperando que llegue el tiempo en que podamos vivir, salir y viajar seguras, “hemos salido a las calles sabiendo que somos porque ellas fueron, y que llevamos mil mujeres en las manos acompañándonos y empujando, que ya no callan, que-no-ca-llan y sin callarnos… Sin más silencios. Contra sus Manadas” (Isabel Martín). Pero igual salimos y viajamos, ya no callamos, ahora denunciamos y gritamos: “¡Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía!" (colectivo Lastesis).