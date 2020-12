¿Amaba Alekséi Aleksándrovich Karenin a su esposa Anna Arkadyevna Karénina? Posiblemente. A su burocrática, oficinesca, gélida y tiesa manera, supongo. Y no lo juzgo. Cada quien da lo que puede. Del hecho de que no se sienta uno amado de la forma específica en que quiere ser amado, no se desprende que la otra persona no esté amando con todo su corazón.