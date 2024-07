Mal cálculo opositor

Algunos diputados de oposición contemplaron la posibilidad de aprobar la propuesta de referéndum sobre la llamada “ley jaguar”, no porque estuvieran de acuerdo con la normativa, sino por temor a ser responsabilizados de frustrar la expresión de la voluntad popular. Tenían plena conciencia de los nefastos efectos del proyecto sobre la institucionalidad, en particular por el cercenamiento de potestades de la Contraloría y el debilitamiento del régimen de contratación mediante concurso. Sabían que la ley abriría las puertas a la corrupción, pero estaban dispuestos a apoyar la convocatoria conjunta para no asumir el riesgo de que les “echaran el pueblo encima”.

