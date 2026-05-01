Columnistas

Lucha por el FEES: entre el pacto constitucional de 1981 y la miopía del 2026

Un presupuesto que no crece proporcionalmente a la riqueza que el propio sistema universitario ayuda a generar es, técnicamente, un presupuesto en retroceso

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Por Miguel Gutiérrez
Manifestación sede Occidente UCR
Estudiantes de la sede de Occidente de la UCR se manifestaron en días recientes en defensa del FEES. Su mensaje advirtió sobre el impacto de eventuales recortes en becas y en sedes regionales. (Delany Espinoza)







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