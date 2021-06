A esto se agrega la exigencia de que debe haber presencia en todas las unidades territoriales para que pueda inscribirse un partido a escala nacional. Tenemos entonces que, para pasar a la acción política formal, los obstáculos que hay que vencer no son pocos, aun así, no son infranqueables y no deben servir de excusa para que los ciudadanos preocupados por el bien del país no se involucren en la acción política.