La nueva incorporación de la campaña de Laura Fernández me confunde. Recibió al diputado Leslye Bojorges, exintegrante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), a quien el mandatario Rodrigo Chaves había calificado públicamente de irresponsable y “puspulista” no hace mucho, en noviembre de 2024.

Pero eso no es todo. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) captó llamadas telefónicas de Bojorges cuando investigaba a uno de los principales sospechosos del Caso Madre Patria, expediente en el que indagaba a un grupo que habría cometido fraudes para apropiarse de terrenos y luego invertir el dinero, producto de la venta de los bienes, en vehículos de alta gama, criptomonedas y servicios de transporte de pasajeros.

Hace apenas un año, en enero del 2025, trascendió que el diputado solicitó al sospechoso, quien era administrador de una autobusera, aportar recursos a la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, cuando ella estaba en campaña, en noviembre de 2023.

Según la Policía Judicial, la comunicación era muy clara en la instrucción de que el dinero se le entregaría en efectivo. La propia alcaldesa declaró, el 23 de enero de 2025, que Leslye Bojorges la embarcó y que solo le entregaron una bolsa con monedas.

Las revelaciones habrían sido suficientes para que cualquier partido político que se presenta como contrario a la corrupción exigiera cuentas a los involucrados y los separara de sus cargos.

No obstante, tanto la alcaldesa como el diputado dejaron el PUSC y se integraron activamente –más temprano, ella, y ahora, él–, a las filas de Pueblo Soberano.

Las intervenciones del OIJ en el Caso Madre Patria derivaron en un nuevo expediente que se llama el Caso Richter, en el que Bojorges figura como investigado.

En suma, la campaña de Pueblo Soberano recibió al político con todo y Caso Richter, además de una investigación por una transferencia de ¢4.000 millones que el Ministerio de Educación Pública (MEP) envió a la escuela donde el legislador ostenta la plaza de director, con puesto en propiedad, en El Roble de Alajuela.

Pilar Cisneros, Laura Fernández y Pueblo Soberano le dieron la bienvenida a Bojorges después de que el ahora diputado independiente votó en contra de levantar la inmunidad a Rodrigo Chaves. Ya no es calificado de irresponsable ni “puspulista”.

Esteban Oviedo es jefe de Redacción de La Nación.