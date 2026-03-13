Columnistas

La frase que más me sorprendió de la entrevista con Marulin Azofeifa

Ni la Fiscalía ni los jueces pueden aceptar sesgos religiosos en sus valoraciones

EscucharEscuchar
Por Esteban Oviedo
Exdiputada Marulin Azofeifa, entrevista
Marulin Azofeifa concluyó su frase diciendo: “Yo no voy a cuestionar si es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Él sabrá. Porque a mí no me toca juzgarlo". (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Marulin AzofeifaFabricio AlvaradoDiosEsteban Oviedo
Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.