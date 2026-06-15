Columnistas

La cara oculta del bloqueo a la elección de magistrados suplentes

Propiciar un escenario extremo podría ser aprovechado para atizar la campaña de desprestigio contra el Poder Judicial y echarle la culpa por la indefensión en que quedarían los costarricenses

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Por Ronald Matute

Quisiera iniciar esta columna dirigiéndome a usted, estimado lector, para preguntarle si ha prestado atención a lo que está ocurriendo en el Congreso con la elección de magistrados suplentes de la Sala IV.








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Ronald Matute

Ronald Matute

Tiene amplia experiencia en la cobertura de temas políticos y sociales. Hasta el 2009 se desempeñó como editor de la sección de Sociedad y Servicios. Es licenciado en Periodismo por la UCR. Recibió el premio de La Nación como "Redactor del año" en 1999.

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