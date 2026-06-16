Columnistas

La aventura más tentadora, a solo 90 millas de Florida

Un cambio de régimen sería solo el principio de un largo proceso de reforma económica, reconstrucción de una infraestructura seriamente deteriorada y reconciliación nacional entre la diáspora y aquellos que permanecieron en la isla

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Por Cristina Eguizábal Mendoza
24 de enero de 2026 Vista desde el centro de La Habana, Cuba, hacia el norte hasta el Malecón. Edificios viejos y, al fondo, el mar
Las autoridades cubanas han sido incapaces de reorientar la economía socialista hacia un modelo de capitalismo de Estado. Esta foto fue captada el pasado 24 de enero, desde el centro de La Habana hacia el malecón. (ProSportFoto-Tony Lewis / Shutterstock/Foto)







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Cristina Eguizábal Mendoza

Cristina Eguizábal Mendoza

Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de París III, especialista en Relaciones Internacionales y Política Exterior Latinoamericana. Ha sido docente en prestigiosas universidades de la región y del mundo. Actualmente, es consultora y miembro del Consejo Editorial de Foreign Affairs Latinoamérica.

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