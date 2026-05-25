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Cuba: el día después

Antes que capital, Cuba necesitará reglas. Antes que promesas, instituciones. Y antes que instituciones, el capital humano capaz de sostenerlas

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Por Tomás Dueñas y Alejandro Patiño Cruz
Un viejo carro ruso cruza La Habana, en setiembre de 2024.
El día después no será una fiesta: será el comienzo de una contabilidad dolorosa. El desafío de reconstruir un Estado, un país en ruinas. (YAMIL LAGE/AFP)







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