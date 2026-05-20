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Donald Trump dice que ‘no hace falta’ una escalada con Cuba

‘Creo que ha sido un momento muy grande, no solo para los cubanoestadounidenses, sino para las personas que quieren regresar a Cuba’, explicó el presidente de los Estados Unidos.

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Por AFP
Donald Trump y Markwayne Mullin caminan hacia la caravana presidencial después de que el Departamento de Justicia acusara al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo aviones civiles.
Donald Trump y Markwayne Mullin caminan después de que el Departamento de Justicia acusara a Raúl Castro por el derribo aviones civiles. (KENT NISHIMURA/AFP)







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