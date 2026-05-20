Donald Trump dice que ‘no hace falta’ una escalada con Cuba

Donald Trump y Markwayne Mullin caminan después de que el Departamento de Justicia acusara a Raúl Castro por el derribo aviones civiles.

Washington, Estados Unidos. Estados Unidos no necesita llevar a cabo una escalada con Cuba porque el país se está derrumbando solo, declaró este miércoles Donald Trump tras la histórica inculpación del expresidente Raúl Castro.

“No habrá una escalada, no hace falta. Se está cayendo a pedazos. Realmente perdieron el control de Cuba” declaró a los periodistas el mandatario estadounidense tras el anuncio de que su Departamento de Justicia quiere meter en la cárcel a Castro, de 94 años, por el derribo de dos avionetas en 1996.

La inculpación es un “momento muy importante”, añadió Donald Trump, que somete a una gran presión a la isla comunista, sin energía a causa de un bloqueo naval estadounidenses contra buques petroleros.

“Creo que ha sido un momento muy grande, no solo para los cubanoestadounidenses, sino para las personas que vinieron de Cuba y quieren regresar a Cuba”, explicó.

Trump, que decretó el bloqueo petrolero, alterna las amenazas con las ofertas de diálogo para precipitar un cambio radical en la isla.

Ante la desastrosa situación de la isla, su gobierno ha ofrecido $100 millones en ayuda, pero a condición de que sea distribuida por la Iglesia católica u organizaciones caritativas.