El Mundo

Estados Unidos inculpa a Raúl Castro por derribo de avionetas en 1996

Raúl Castro, de 94 años, que en 1996 era ministro de Defensa, fue acusado por la justicia estadounidense.

EscucharEscuchar
Por AFP
Estados Unidos aumenta la presión sobre el régimen cubano.
Estados Unidos aumenta la presión sobre el régimen cubano. (YAMIL LAGE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Rául CastroCubaEstados UnidosDepartamento de Justicia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.