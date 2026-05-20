Estados Unidos inculpa a Raúl Castro por derribo de avionetas en 1996

Estados Unidos aumenta la presión sobre el régimen cubano.

Miami, Estados Unidos. El gobierno estadounidense inculpó este miércoles al expresidente cubano Raúl Castro de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave, en relación con el derribo de dos avionetas en 1996.

Estos cargos suponen una nueva vuelta de tuerca en la gran presión que ejerce Washington sobre la isla comunista, sometida a un embargo desde 1959 y ahora devastada por una gravísima crisis económica.

Raúl Castro, de 94 años en la actualidad, era por entonces ministro de Defensa.

Un juez de Miami levantó el secreto del sumario de un caso que durante años fue defendido por la comunidad cubana en el exilio en Florida, uno de los bastiones electorales del presidente Donald Trump.

Previamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció a los cubanos una “nueva relación” entre su país y Cuba, en un mensaje especial en video en el que acusó al liderazgo comunista de la isla de robo, corrupción y opresión.

“El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano”, sostuvo el secretario de Estado.

Esos anuncios se produjeron el 20 de mayo, que históricamente es el día en que fue declarada la República de Cuba, en 1902, tras la independencia de España y el fin de la ocupación militar estadounidense.

El gobierno comunista de la isla prioriza otras fechas en su narrativa histórica como el triunfo de la Revolución castrista el 1 de enero de 1959, ya que considera que tras 1902 la isla siguió bajo dominio de facto de Washington, a causa de la Enmienda Platt.

“Intervención, injerencia, despojo, frustración. Eso significa el 20 de mayo en la historia de Cuba”, reaccionó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en X.

Cuba's President Miguel Diaz-Canel (R), Colonel Raul Guillermo Rodriguez Castro (C), grandson of former President Raul Castro, and Armed Forces Minister General Alvaro Lopez Miera attend the funeral of the 32 Cuban soldiers killed during the US incursion in Venezuela at Colon cemetery in Havana on January 16, 2026. (Photo by ADALBERTO ROQUE / AFP) (ADALBERTO ROQUE/AFP)

“Han saqueado miles de millones”

Trump firmó el 29 de enero un decreto que amenaza con imponer aranceles a los países que vendan petróleo a Cuba, lo que dejó en la práctica sin combustible a la isla.

La Habana reconoce que ya no tiene reservas para enfrentar las necesidades cotidianas.

Rubio reiteró la oferta de 100 millones de dólares en alimentos y medicinas que debe ser distribuida directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o algún grupo caritativo.

Rubio fustigó además la represión a “cualquiera que se atreva a quejarse” en Cuba.

El secretario de Estado se refirió además a los apagones que padecen los cubanos.

“La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos”, sostuvo, en relación a los apagones constantes en la isla comunista.

“Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos, es porque quienes controlan su país, han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo”, esgrimió Rubio, de origen cubano.

Personas caminan por una calle durante un apagón en La Habana el 13 de mayo de 2026. Cuba culpó a Estados Unidos por la situación “particularmente tensa” de su red eléctrica. (YAMIL LAGE/AFP)

“Todo pasa por sus manos”

Recordó que hace tres decadas Raúl Castro fundó una empresa llamada GAESA, que es “propiedad de las fuerzas armadas” y, afirmó, “cuenta con ingresos tres veces superiores al presupuesto de su gobierno actual”.

“En vez de usar el dinero para modernizar las centrales eléctricas, que están dañadas, usan el dinero para construir más hoteles para extranjeros y para enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid e incluso hasta aquí en Estados Unidos”, afirmó.

“Cuba no está controlada por ninguna revolución” sino por “GAESA, un Estado dentro del Estado” que beneficia a una pequeña “élite”.

La imputación de Raúl Castro se basa en un caso que se remonta a 1996, cuando dos aviones civiles pilotados por opositores a Fidel Castro fueron abatidos.

El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos MiG persiguieron y derribaron dos avionetas desarmadas de “Hermanos al Rescate” en el estrecho de Florida, matando a sus cuatro tripulantes.

Esta organización se proponía ayudar a balseros cubanos a llegar a Florida.

Un tercer aparato, donde viajaba el líder de la organización, José Basulto, logró escapar por poco.

Los aviones cayeron en aguas internacionales.

Raúl Castro, que sucedió a su hermano Fidel en la presidencia de Cuba, llevó a cabo un acercamiento histórico en 2015 con Estados Unidos bajo la presidencia de Barack Obama, que luego Trump cuestionó.