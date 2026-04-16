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¿Participa Raúl Castro en las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos? Esto responde su hija

“Nos estamos preparando para lo peor”, dice la diputada Mariela Castro, ante presión de Estados Unidos.

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Por AFP
Un hombre sostiene una fotografía del expresidente de Cuba Raúl Castro durante las celebraciones por la victoria en el 65.º aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos y la proclamación del carácter socialista de la Revolución cubana, en La Habana el 16 de abril de 2026.
Un hombre sostiene una fotografía del expresidente de Cuba Raúl Castro durante las celebraciones por la victoria en el 65.º aniversario de la invasión de Bahía de Cochinos y la proclamación del carácter socialista de la Revolución cubana, en La Habana el 16 de abril de 2026. (YAMIL LAGE/AFP)







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