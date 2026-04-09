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Presidente cubano rechaza renunciar por presión de Washington en inédita entrevista a medio de Estados Unidos

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, rechazó dimitir bajo presión de Washington y pidió un diálogo entre iguales. Vea lo que dijo.

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Por AFP
Captura de pantalla de la entrevista inédita de NBC News con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.
Captura de pantalla de la entrevista inédita de NBC News con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel. (NBC/Captura de pantalla)







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