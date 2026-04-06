El Mundo

Legisladores demócratas de Estados Unidos denuncian ‘bombardeo económico’ a Cuba tras visitar La Habana

Dos legisladores se reunieron con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, para analizar la situación de la isla.

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Por AFP
Cuba ha vivido una dura crisis energética en los meses recientes.
Cuba ha vivido una dura crisis energética en los meses recientes. (YAMIL LAGE/AFP)







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