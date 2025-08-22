Columnistas

La amenazada autonomía del Banco Nacional

Sobran razones para inquietarnos por el desempeño del más sistémico de nuestros bancos

Por Eduardo Ulibarri

Don Maximiliano Alvarado, presidente del Banco Nacional, tiene razón en un punto: los bancos estatales deben “coordinar” con el Ejecutivo, cuyo Consejo de Gobierno funciona como asamblea de accionistas. Así lo establece el artículo 2 de la Ley del Sistema Bancario Nacional. Hasta ahí, todo bien.








