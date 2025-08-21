Economía

Vea lo que Casa Presidencial borró sobre antecedentes de los directivos del Banco Nacional

Gobierno envió en tres ocasiones, la noche del miércoles, un comunicado de prensa sobre la Junta Directiva propietaria del BN

EscucharEscuchar
Por Óscar Rodríguez
El Consejo de Gobierno ratificó a seis de los siete directivos temporales en el cargo de manera propietaria.
El Consejo de Gobierno ratificó a seis de los siete directivos temporales del Banco Nacional en el cargo de manera propietaria. (Canva con fotos de La Nación/Canva con fotos de La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Banco NacionalConsejo de GobiernoJunta Directiva del BN
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.