Vea lo que Casa Presidencial borró sobre antecedentes de los directivos del Banco Nacional

El Consejo de Gobierno ratificó a seis de los siete directivos temporales del Banco Nacional en el cargo de manera propietaria.

Casa Presidencial envió, en un lapso de una hora, la noche de este miércoles 20 de agosto, tres diferentes comunicados de prensa sobre el nombramiento de la Junta Directiva propietaria del Banco Nacional (BN).

La primera información se envió a las 9:31 p.m., mientras que la última y definitiva fue a las 10:33 p.m. del miércoles. En las diferentes versiones hubo ajustes en los antecedentes de formación de los directivos propietarios y en la forma en la que fueron nombrados en el cargo.

La principal modificación fue que Presidencial eliminó la información de en cuál universidad las personas efectuaron sus estudios.

Se suprimió, por ejemplo, los nombres de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, Universidad Autónoma de Centroamérica, Fundepos y la Universidad de Barcelona, en España.

También se suprimió la experiencia laboral de algunos directivos en áreas de cobranza, mentoría y de asesoría en portafolios de inversiones.

Adicionalmente, se incorporó que la designación de las personas se hizo luego de un concurso público que se inició el pasado 17 de julio. En dicho proceso participaron un total de 92 personas.

Sin embargo, el Consejo de Gobierno decidió nombrar en los cargos de propietarios a seis de los siete directivos temporales elegidos, el pasado 28 de mayo, tras destituir a la anterior Junta Directiva del BN por la disputa por el nombramiento de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerente general.

Las personas ratificadas como miembros propietarios fueron Maximiliano Alvarado Ramírez, Noylin Cruz Suárez, Rolando Saborío Jiménez, María Brenes Quesada, María del Milagro Solórzano León y Anabelle Chaves Soto.

Mientras que Javier Francisco Zúñiga Moya fue el único miembro nombrado que no formaba parte de la Directiva temporal.

