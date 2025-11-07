Columnistas

Indignante jugada de Chaves con el dolor ajeno

La maniobra de bloqueo de una reforma para liberar subsidios a cuidadores de enfermos se ha vuelto en contra del presidente, por obvia, torpe y cruel

Por Eduardo Ulibarri

La receta es conocida. Primero, anunciar un proyecto o decisión, a sabiendas de que es ilegal y será frenado por la Contraloría. Segundo, esperar a que esto ocurra. Tercero, culpar a la institución y su jerarca por obstruccionistas. Cuarto, presentarse como víctima de las fuerzas del mal y quejarse de que no lo “dejan hacer”. Ejemplos: Ciudad Gobierno y la marina de Limón, frenadas por culpa del Ejecutivo, no de la Contraloría.








Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

