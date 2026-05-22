Columnistas

Firmeza y mesura en el conflicto con Panamá

El uso del podio presidencial para buscar réditos volátiles desde el conflicto siempre es un mal camino; en relaciones exteriores, peor

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Por Eduardo Ulibarri

La creación, en 1996, del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) como entidad independiente respondió a tres grandes razones: 1) concentrar en un eje rector y ejecutor el manejo de funciones hasta entonces dispersas; 2) otorgarle mayor discrecionalidad y flexibilidad operativa, al margen de las normas que enmarcan otros ministerios, y 3) aislar lo más posible su carácter técnico-operativo de las consideraciones y fricciones políticas consustanciales a la Cancillería.








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Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri

Eduardo Ulibarri es periodista, profesor universitario y diplomático. Consultor en análisis sociopolítico y estrategias de comunicación. Exembajador de Costa Rica ante las Naciones Unidas (2010-2014).

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