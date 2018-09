Obviamente, un “movimiento de protesta” no es lo mismo que una huelga, y no es correcto asumir que el público los considerará como sinónimos. El primero es una sombrilla conceptual abstracta, bajo la cual caben infinidad de posibilidades: desde decir “no me gusta” algo, hasta manifestarse en vías públicas o abandonar el trabajo. La huelga, en cambio, es específica y concreta: parálisis laboral que conduce al cese de actividades; en este caso, servicios públicos.