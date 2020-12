Y, como en política los espacios vacíos no existen, este desamparo abre la puerta, en muchos territorios, a los actores ilegales, que se convierten en las fuentes de empleo que el mercado niega, y de la asistencia social y fomento productivo, que el gobierno mal da o no da del todo. Esos actores, luego, adquieren legitimidad local, penetran las instituciones y disputan al Estado el control de ciertos territorios. Esa ha sido la experiencia en América Latina y nosotros no tenemos por qué ser la excepción. Estamos avisados.