Hay, sin duda, una masculinidad tóxica en tal creencia —que para ser hombre hay que aprender a matar y herir— y mucha tontería también. Los ejércitos en América Latina, nuestro vecindario inmediato, solo han servido para «disparar hacia dentro»: reprimir, quitar y poner presidentes; y, también, para «vivir del cuento»: dar regalías a sus miembros (pensiones especiales, tiendas libres de impuestos, hospitales propios) y, por qué no decirlo, tener licencia para los negocios ilícitos. No, muchas gracias, esa escuela no.