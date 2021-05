¿Quiénes no han sido sobornables? Sócrates, Jesucristo, Tomás Becket, William Wallace, Tomás Moro (a man for all seasons), las monjas del convento de Compiègne durante la era napoleónica, mahatma Gandhi… todos fueron envenenados, crucificados, emasculados, eviscerados, desmembrados, decapitados, guillotinados o asesinados a balazos. Así, premia la sociedad a sus mejores exponentes. ¡Ah, que viva el ser humano, faro ético del mundo, luz en «la noche oscura del alma» (san Juan de la Cruz), inteligencia en acción, todo justicia y misericordia, la obra maestra de Dios!