Columnistas

El impuesto a las motocicletas en el marchamo tiene una injusta distorsión

Una de dos opciones: el Estado está exprimiendo a los propietarios de carros o está favoreciendo injustamente a los dueños de motocicletas, aunque tengan un alto poder adquisitivo

EscucharEscuchar
Por Esteban Oviedo
El impuesto a las motocicletas en el marchamo tiene una injusta distorsión, según se observa en el cobro lanzado por el INS para el periodo 2026.
Los dueños de motocicletas pagan mucho menos impuesto a la propiedad que los carros. (Rafael PACHECO GRANADOS)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MarchamoMotocicletasVehículosCarrosImpuesto a la propiedad de vehículosSOASeguro obligatorioMarchamo 2026
Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.