El gobierno le da un enorme mordisco a los intereses, ¿es bueno o malo? Me confunden

El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, dijo claramente que era más relevante pagar los intereses de la deuda que transferirle dinero al OIJ y a la Fiscalía. Esto, pese al crecimiento desbordado del crimen organizado que tantas veces ha señalado Randall Zúñiga, jerarca del OIJ.

El gobierno pidió autorización al Congreso para meterle un enorme mordisco al presupuesto reservado para pagar los intereses de la deuda pública. Propuso trasladar ¢93.000 millones de esta partida al rubro de salarios y pensiones de los docentes, a fin de cubrir un hueco presupuestario.

¿Eso es bueno o es malo? Mmmmmm, no lo sé; el gobierno me confunde. Un día, dice una cosa, y al otro, hace lo contrario.

Me explico: el Poder Ejecutivo se ha negado reiteradamente a girar una asignación de recursos adicionales para el combate a la inseguridad, argumentando que no es sano tomar dinero del pago de intereses de la deuda.

En la discusión del Presupuesto Nacional del 2025, los diputados reasignaron ¢9.346 millones de la partida de intereses para financiar 255 nuevas plazas en el OIJ y 75 en la Fiscalía. Argumentaron que este renglón suele subejecutarse y que era necesario paliar el déficit de personal en los cuerpos de seguridad.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda se negó a girar los recursos. El 1.° de setiembre, el actual ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, declaró que es más relevante pagar los intereses de la deuda que transferirle dinero al OIJ y a la Fiscalía.

“Si esos recursos de seguridad se toman de la partida de intereses, se le genera una vulnerabilidad importante al país. Es decir, nosotros tenemos ahí que resguardar para poder hacerles frente a los pasivos”, dijo ese día. Ok, suena comprensible.

Anteriormente, el exministro de Hacienda, Nogui Acosta, le había comunicado a la Corte que no giraría los recursos debido a la situación económica del país y a las limitaciones de recursos. Alegó, además, que el Poder Judicial no incluyó los puestos en el anteproyecto de presupuesto del 2026.

En marzo, tras el asesinato de un oficial del OIJ, Hacienda giró parte de los recursos adicionales, pero estos solo alcanzaron para cubrir el 26% de las nuevas plazas. Después de ello, la respuesta siempre ha sido un “no”.

Sin embargo, ahora, el gobierno propone reasignar al MEP diez veces más de lo que se rehusó girar al OIJ y a la Fiscalía.

Hacienda alega que se detectó un hueco en el presupuesto para pagar salarios de docentes y que debe honrar un acuerdo con las pensiones del Magisterio. Aun después de presentado ese proyecto, la diputada Pilar Cisneros defendió el argumento de que tomar dinero de la partida de intereses es hipotecar el futuro. Y uno podría coincidir, pero, ¿por qué sí lo hacen con el MEP y no con la seguridad?

Es importante honrar los salarios y pensiones de los docentes, obvio, como es importante invertir en seguridad. Pero en un caso, sí aplica la lógica de no tocar la partida de intereses subutilizada; en el otro, no. ¿Por qué?

Esteban Oviedo es jefe de Redacción de ‘La Nación’.