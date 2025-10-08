Columnistas

El gobierno le da un enorme mordisco a los intereses, ¿es bueno o malo? Me confunden

El gobierno recurre a una práctica que ha condenado

EscucharEscuchar
Por Esteban Oviedo
El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, y el director del OIJ, Randall Zúñiga
El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, dijo claramente que era más relevante pagar los intereses de la deuda que transferirle dinero al OIJ y a la Fiscalía. Esto, pese al crecimiento desbordado del crimen organizado que tantas veces ha señalado Randall Zúñiga, jerarca del OIJ. (Asamblea Legislativa/John Durán/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PresupuestoInteresesDeuda públicaOIJ
Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.