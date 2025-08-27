Columnistas

De estabilidad también se muere

Mientras el Banco Central siga celebrando los ceros e incumpliendo de forma sistemática su meta, la lápida será inevitable: ‘Aquí yace la economía costarricense, víctima de su propia estabilidad’

Por Luis Liberman y Daniel Ortiz
Monedas enterradas, muerte de la economía, monedas en la tierra
La estabilidad de precios no se mide en ceros en el IPC y cuando esto se malinterpreta, deja de ser un objetivo y se convierte en un epitafio. (Foto con fines ilustrativos) (Shutterstock/Shutterstock)







