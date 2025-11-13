Columnistas

Costa Rica estaría subsidiando el narcotráfico sin quererlo; ya hay demasiadas alertas

Existen suficientes indicios de que el narco habría logrado engañar al Estado para beneficiarse de una exoneración de impuestos

EscucharEscuchar
Por Esteban Oviedo
Ya hay suficientes indicios para sospechar que el Estado de Costa Rica está subsidiando operaciones del narcotráfico, sin quererlo. Incurre en ello al exonerar de impuestos la venta de gasolina y diésel a supuestos barcos de pesca.
Grupos narco habrían engañado al Estado para conseguir gasolina y diésel más baratos mediante licencias de pesca.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Costa RicaNarcotráficoIncopesca
Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.