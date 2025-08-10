Columnistas

¿Cómo será el mundo en el año 2035?

Un mundo multipolar, con grandes desigualdades económicas y la espada de Damocles ambiental. Los BRICS desplazarán a Occidente y el dólar podría dejar de ser la moneda referencia. La tecnología y la IA –parte de nuestros problemas– podrían ser nuestra única tabla de salvación

Por Jaime Ordóñez
Calentamiento global, Tierra se derrite, océanos, ambiente, cambio climático
En el año 2024 rompimos el umbral de 1,5 Celsius en relación con la temperatura de la Tierra en la época preindustrial. Estaba previsto que ocurriera a finales de este siglo, pero aceleramos el reloj de nuestra destrucción. (Shutterstock/Shutterstock)







Jaime Ordóñez

Director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad y ha sido profesor invitado en la Universidad de Columbia, NY; Tulane New Orleans; Center for Latin American Studies, Maryland University. Catedrático de la UCR. Autor de 18 libros y más de 190 articulos especializados en su disciplina en 'journals' nacionales y extranjeros.

