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Chaves se va, pero se queda: ¿será suficiente para el continuismo seguir gobernando a puro discurso y división?

Sus incondicionales son militantes en la labor de bombardear con mensajes a quienes critican a su líder: desde enviarlos a ponerse crema de rosas hasta asegurar que gobernarán hasta 2038

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Por David Díaz Arias
El presidente Rodrigo Chaves leyó un discurso frente a la Fiscalía
El 18 de marzo de 2025, Rodrigo Chaves convocó a sus seguidores a una marcha para exigir la renuncia del fiscal general. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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David Díaz Arias

David Díaz Arias

Ph.D. en Historia por Indiana University y catedrático en la Universidad de Costa Rica. Ha impartido clases y conferencias en múltiples universidades latinoamericanas, estadounidenses y europeas. Ha publicado decenas de estudios sobre historia de Centroamérica en general y de Costa Rica en particular.

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