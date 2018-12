Con el budismo mahayana de los primeros años de nuestra era, su talante crítico se reactivó con el “segundo Buda”, Nagarjuna, que extendió la nadidad del yo al mundo (cuya realidad el primer budismo todavía respetaba) con la formulación de la teoría de la vacuidad del cosmos, el cual no tendría una existencia objetiva, separada del sujeto, sino interdependiente y relativa. De nuevo, no es que el mundo no exista; sí, existe, pero no como creemos, fijo y autónomo, sino fluido y pluricausado, igual que el yo, que existe en cuanto proceso, no como esencia, no un “individuo” monolítico, sino un “sujeto” efecto de un proceso de constantes identificaciones, sujetado por la ilusión de autonomía.