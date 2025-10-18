Columnistas

BID, OCDE y Estado de la Nación: tres informes, una misma conclusión

Una realidad que algunos aún tratan de negar es que los recortes en la educación costarricense han sido reales, sistemáticos y con efectos visibles

Por Andrés Fernández Arauz

A veces, la coincidencia entre diagnósticos independientes revela con mayor fuerza la magnitud de un problema. Entre agosto y setiembre, el BID, la OCDE y el Programa Estado de la Nación, publicaron informes distintos, elaborados desde perspectivas diferentes, pero con una conclusión sorprendentemente similar: Costa Rica necesita replantear su compromiso con la educación pública.








Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

