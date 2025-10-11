Columnistas

MEP atraviesa etapa de desinversión sostenida

El avance en materia fiscal se ha logrado a costa de la inversión social, especialmente la educativa. El contraste con los demás países de la OCDE es evidente

EscucharEscuchar
Por Andrés Fernández Arauz

El informe 'Education at a Glance 2025‘, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), confirma lo que ya había advertido el 'Décimo Informe del Estado de la Educación’: Costa Rica atraviesa una etapa de desinversión educativa sostenida.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Data StoryAndrés Fernández Arauzgasto total del Gobierno CentralMEPOCDEDécimo Informe del Estado de la Educacióndesinversión educativa
Andrés Fernández Arauz

Andrés Fernández Arauz

Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.