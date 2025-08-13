Política

Sala IV advierte a Gobierno y Congreso no repetir incumplimiento del 8% para educación

Magistrados hicieron el llamado tras declarar inconstitucional el Presupuesto Nacional del 2023 por no respetar el porcentaje definido en la Constitución Política

Por Lucía Astorga

La Sala Constitucional advirtió al Gobierno y a los diputados que no deben seguir incumpliendo con la asignación del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para educación, una omisión que llevó a declarar inconstitucional el Presupuesto Nacional 2023.








