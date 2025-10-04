Columnistas

Gestionar mejor antes de gestionar más: la lección que el MEP debe entender

Prácticas rutinarias, como presupuestar menos de lo requerido para aguinaldos y luego ampliar las partidas, muestran una institucionalidad que improvisa más de lo que planifica

Por Andrés Fernández Arauz

En la discusión sobre educación, suele dominar la pregunta de si el país debe invertir más o menos recursos. El Informe Estado de la Educación 2025 ofrece un recordatorio clave: antes de crecer en presupuesto, hay que resolver un problema estructural de gestión.








Economista en jefe del Consejo de Promoción de la Competitividad. Licenciado en Economía y máster en Estadística por la Universidad de Costa Rica, posee una maestría en Data, Economics and Development Policy del MIT. Sus contribuciones académicas se han publicado en revistas nacionales e internacionales

