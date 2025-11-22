Columnistas

Aplausos a cambio de almuerzo

La movilización de simpatizantes del presidente Chaves recuerda al censurable clientelismo de campañas de antaño

Por Ronald Matute

Los llevaron gratis a San José en bus. Les dieron banderas y carteles. Les pusieron letrinas móviles. Los arengaron para que gritaran y aplaudieran. Y, al final, les regalaron el almuerzo y los despacharon a sus casas.








Rodrigo ChavesAlmuerzoManifestaciónVotoBeligerancia política
Ronald Matute

Ronald Matute

Tiene amplia experiencia en la cobertura de temas políticos y sociales. Hasta el 2009 se desempeñó como editor de la sección de Sociedad y Servicios. Es licenciado en Periodismo por la UCR. Recibió el premio de La Nación como "Redactor del año" en 1999.

