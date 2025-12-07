Columnistas

Aló, ¿es usted un estafador?

En medio de tanto acecho, uno se siente solo y a merced de sus instintos, porque no existe un acompañamiento preventivo real de bancos ni autoridades

Por Ronald Matute

Creo que no exagero al afirmar que la gran mayoría de los costarricenses hemos tenido, al menos una vez en la vida, algún encuentro cercano con un intento de estafa.








