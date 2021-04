Vacunas. ¿Una campaña rápida y masiva de vacunación? Ideal, pero imposible ahora. Ideal, porque generaría inmunidad colectiva y cortaría de cuajo la transmisión. Imposible, por falta de suministros. En el mercado internacional imperan la escasez, el acaparamiento, el proteccionismo y la desigualdad. Costa Rica está en la parte débil, pero no peor, de esta cadena. Nuestras compras han superado las de otros países y no debemos cejar en buscar más. Pero como no controlamos la variable oferta, debemos concentrarnos en las que sí dependen de nosotros, sobre todo, agilizar la inoculación, mover con rapidez el inventario acumulado, salir de la caja burocrática y ampliar horarios, personal y lugares de vacunación. No hemos agotado las vacunas; tampoco debemos agotar la capacidad de aplicarlas con mayor eficiencia.